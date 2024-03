Tygodniowy przegląd prasy 3.03.2024: Kościerzyna, 25.02-2.03.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Zjazd Kaszubów to wielkie święto kaszubskiej kultury i tradycji, dlatego nie zabraknie regionalnych potraw, tradycyjnych produktów oraz rękodzieła artystycznego. W 2024 roku Zjazd Kaszubów obędzie się w Kościerzynie. Miasto już szykuje atrakcje. Impreza będzie połączona z Dniami Kościerzyny.

Do wypadku drogowego doszło w powiecie kościerskim. Natomiast w Kościerzynie kobieta kierująca audi była pod wpływem narkotyków, a także miała przy sobie środki odurzające.

"Drzewko za surowce wtórne" to znana i lubiana akcja organizowana każdego roku przez Dziennik Bałtycki. Już od wielu lat, w zamian za makulaturę i używany sprzęt mały AGD i RTV, rozdajemy mieszkańcom Pomorza sadzonki drzewek, które możecie posadzić gdzie tylko chcecie i tym samym wesprzeć środowisko! Sprawdźcie kiedy i gdzie będziemy w tym roku.

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzyny poszukuje zaginionej w dniu 26.02.2024 r. Nieletnia nie powróciła z przepustki do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

Tego w Polsce jeszcze nie było. Sąsiedzka wojna przeniosła się do magistratów. Poszło o Wojciecha Laskę, urzędnika z Czerska i mieszkańca gminy Karsin, który w trakcie pracy seriami wysyłał skargi na wójta Romana Brunke. Ten się zdenerwował i poskarżył jego szefowi, burmistrzowi Czerska, że jego pracownik uprawia prywatę. Burmistrz Przemysław Biesek-Talewski z urzędnikiem porozmawiał i... rozwścieczył wójta.

Adoptowanie zwierzęcia ze schroniska to wyjątkowe doświadczenie, które przynosi korzyści zarówno dla przyszłego właściciela, jak i dla samego zwierzaka. Wybór adopcji zamiast zakupu od hodowcy czy sklepu zoologicznego jest decyzją etyczną, która przyczynia się do poprawy życia bezdomnych zwierząt oraz rozwiązania problemu nadmiernego rozmnażania. W kościerskim schronisku wiele psów i kotów wciąż czeka na nowy dom. Jest też sporo szczęśliwców, którzy trafili do nowych opiekunów.