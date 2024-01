Prasówka z grudnia 2023. Sprawdź, co działo się w Kościerzynie. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd grudnia 2023 w Kościerzynie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Do wypadku doszło w Kościerzynie na ul. Szopińskiego. Kierowca busa na chodniku potrącił kobietę i uciekł z miejsca zdarzenia. Trwają jego poszukiwania. Tymczasem w Nowej Karczmie samochód spadł z 3 metrowej skarpy. Cała rodzina, w tym dzieci, trafiła do szpitala.

W parafii Św. Trójcy w Kościerzynie rozpoczęły się już wizyty duszpasterskie w domach wiernych. Wizyta duszpasterska, nazywana potocznie kolędą, to rokroczne odwiedziny księży w domach parafian. Jej podstawowym celem jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo domu i jego mieszkańców. To także okazja do lepszego poznania wiernych oraz ich problemów.