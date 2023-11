Przegląd prasy z tygodnia 12.11.2023. Co działo się w Kościerzynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kościerzyny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.11 a 11.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rajd Niepodległości w Kościerzynie pod hasłem „Pod Żaglami Niepodległej”. Uczestnicy mieli ciekawe zadania do wykonania”?

Przegląd tygodnia: Kościerzyna, 12.11.2023. 5.11 - 11.11.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Rajd Niepodległości w Kościerzynie pod hasłem „Pod Żaglami Niepodległej”. Uczestnicy mieli ciekawe zadania do wykonania Już po raz szesnasty w Kościerzynie zorganizowano Rajd Niepodległości. Odbył się 11 listopada 2023 r. To gra polegająca na pokonywaniu miejskich uliczek i wykonywaniu przygotowanych zadań. Dla uczestników to świetna zabawa, która każdego roku przyciąga całe rodziny. Tak też było i w tym roku. 📢 Powiatowe Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 r. w Kościerzynie 11 listopada to wyjątkowy dzień w historii Polski, upamiętniający odzyskanie niepodległości w 1918 roku. To symboliczne święto obchodzone jest każdego roku bardzo uroczyście. Sporo się działo także w Kościerzynie.

📢 Po raz dwunasty odbyła się kwesta na rzecz ratowania grobów osób zasłużonych dla Kościerzyny oraz zabytkowych nagrobków Kwestę przy kościerskim cmentarzu zorganizował Komitet Społeczny na Rzecz Renowacji Nagrobków Osób Zasłużonych dla Kościerzyny. W tym roku udało się zebrać 14 705 złotych.

Tygodniowa prasówka 12.11.2023: 5.11-11.11.2023 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne nastolatki będą walczyć o koronę podczas gali finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Zobacz zdjęcia kandydatek Już na koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się stolicą piękna, a to za sprawą Gali Finałowej Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytuły Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji.

📢 Opuszczone budynki, które budzą grozę. Stacja Olpuch Wdzydze wygląda jak z horroru Opuszczone budynki budzą grozę. Stare, opustoszałe pomieszczenia ze śladami dawnego życia mieszkańców... Widok tych pomieszczeń może przyprawić o dreszcze. Takim miejscem jest obiekt na stacji Olpuch Wdzydze w powiecie kościerskim. Od dawna nieużytkowany niszczeje. Zobaczcie jak dziś wyglądają jego wnętrza. 📢 Pierwszy etap hotelu Gołębiewski w Pobierowie jest już gotowy i trwają odbiory. Zwiedziliśmy największy hotel w kraju [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 W Starej Kiszewie w specjalnej ankiecie pytają mieszkańców o ich potrzeby kulturalne Mieszkańcy gminy Stara Kiszewa mogą się wypowiedzieć jakie są ich oczekiwania odnośnie do oferty kulturalnej. Urzędnicy chcą ją dostosować do konkretnych potrzeb. Swoje zdanie można wyrazić w specjalnej ankiecie.

📢 Żurawina - przyrodnicza tarcza przeciw infekcjom! Pomaga w walce z grypą i przeziębieniami Infekcje, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, stanowią wyzwanie dla naszego zdrowia. Choroby układu oddechowego, infekcje dróg moczowych, a także wirusy, są na porządku dziennym. Na szczęście natura dostarcza nam skarbów, które mogą pomóc w obronie przed infekcjami. Jednym z takich naturalnych środków jest żurawina. 📢 Te małżeństwa zasługują na medal! W Kościerzynie 30 par świętowało złote gody! W Kościerzynie złote gody świętowało trzydzieści małżeństw. To pary, które mogą poszczycić się 50-letnim stażem w związku. Nie dziwi zatem, że wytrwałym małżeństwom wręczono medale prezydenta!

📢 OTOZ Animals interweniowało w Garczynie w gm. Liniewo. Psy przebywały w fatalnych warunkach Kilkadziesiąt zwierząt trzymano w fatalnych warunkach na terenie fundacji działającej w Garczynie w gminie Liniewo. Inspektorzy OTOZ Animals przeprowadzili interwencję, w wyniku której odebrano psy.

📢 Uroczystości pogrzebowe sekc. Bartosza Błyskala. Strażak utonął w trakcie akcji poszukiwawczej w Gdyni W Kościele pw. Św. Floriana w Kolbudach 8 listopada o godzinie 12:00 rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ś.p. Bartosza Błyskala. Nurek zginął tragicznie podczas akcji poszukiwawczej w Gdyni. Po mszy przeszedł kondukt żałobny na cmentarz w Lublewie Gdańskim. 📢 Małżonkowie Monika i Ryszard de Janauis Święćkowscy z powiatu kościerskiego zostali mistrzami podczas zawodów w Pruszkowie! Spektakularny sukces odnieśli Monika i Ryszard de Janauis Święćkowscy z Fingrowej Huty w gminie Kościerzyna. Podczas Mistrzostw Polski Senior Plus w Pruszkowie małżonkowie wywalczyli komplet medali. Pani Monika zdobyła tytuł Mistrza Polski, zaś jej mąż Ryszard został Wicemistrzem Polski! Para karateków dostała także zaproszenia do kadry Polski na zbliżające się Mistrzostwa Świata Belgrad Serbia 2023.

📢 Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2023 r. w Kościerzynie - Rajd Niepodległości i uroczystości przy pomniku 11 listopada - dla Polaków ta data ma szczególne znaczenie. Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone corocznie, dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918. Co będzie się działo w Kościerzynie? 📢 Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej w Starej Kiszewie. Świętowali 105. rocznicę niepodległej Polski! Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej zorganizowany w Starej Kiszewie był jednym ze sposobów na uczczenie Święta Niepodległości. Uczniowie, a także dorośli, którzy wzięli w nim udział w ten sposób wyrazili swój patriotyzm, a także przypomnieli trudną drogę, która wiodła do wolnej Polski.

📢 Policjanci odzyskali skradziony rower. Zatrzymano 29-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali 29-latka, który wczoraj ukradł rower. Wartość strat oszacowano na blisko 4 tys. zł. Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu, usłyszy zarzut kradzieży, za co grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.

📢 To twój HOROSKOP na środę 8 listopada 2023 r. Cztery znaki muszą być dziś ostrożne. Wodniki mogą zaszaleć Horoskop dzienny na środę 8 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta. 📢 Gala finałowa konkursu Polska Miss 2023. Już wkrótce najpiękniejsze Polki powalczą o koronę i tytuł Miss Już 24-25 listopada we Wrocławiu odbędzie się wielka gala finałowa konkursu Polska Miss 2023, podczas której poznamy najpiękniejszą Polkę! W półfinale jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek. Wśród kandydatek są też piękne mieszkanki Pomorza. 📢 Ozdoby choinkowe z PRL-u są warte krocie. Czy pamiętasz anielskie włosy i papierowe łańcuchy? Te bombki z PRL-u kosztują majątek – zdjęcia Kultowe bombki z PRL-u wróciły do łask i są teraz sporo warte. Wprawdzie domy Polaków w tamtych czasach wyglądały bardzo skromnie, a zdobycie podstawowego wyposażenia stanowiło nie lada wyzwanie, ale Boże Narodzenie nie mogło się obyć bez pięknie przystrojonego drzewka. Zobacz, jakie dekoracje choinkowe królowały w polskich domach w latach 60., 70. i 80. Sprawdź, czy kojarzysz te klimatyczne ozdoby świąteczne z PRL-u.

📢 Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Kościerzynie. Na uczestników czeka mnóstwo wydarzeń związanych z prawem Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej w Kościerzynie będzie okazją, aby lepiej poznać różnego rodzaju zagadnienia prawne poprzez konkursy, spotkania z ciekawymi ludźmi i chociażby symulację rozprawy, w której weźmie udział młodzież. 📢 Kierowca i pasażer audi z powiatu kościerskiego zatrzymani z narkotykami. Policjanci wyczuli zapach marihuany Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę i amfetaminę. Mężczyźni trafili do policyjnego aresztu. 29-latkowi zostaną przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 22-letni pasażer usłyszy zarzuty w związku z posiadaniem znacznej ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat więzienia. O jego losie zadecyduje sąd.

