Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Kościerzynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Dzieci z kościerskiego domu dziecka mają nowe miejsce do życia. Przekazano im klucze do dwóch nowych budynków. Mają tu dwuosobowe pokoje z łazienkami, sporych rozmiarów salon, kuchnię z jadalnią i wszelkie wygody. Radość była ogromna, a wnętrza robią wrażenie.

Sanepid ostrzega mieszkańców, którzy korzystają z wody płynącej z wodociągu w Łubianie, w gm. Kościerzyna. Okazuje się, że jest ona skażona. Pojawiły się w niej bakterie z grupy enterokoków, czyli kałowe. Wodę do spożycia trzeba koniecznie przegotować!

Finał konkursu Polska Miss 2023 coraz bliżej. Pod koniec listopada Dolny Śląsk i Wrocław staną się prawdziwą stolicą piękna. Kandydatki z niecierpliwością czekają na Galę Finałową konkursu Polska Miss Nastolatek 2023! Z grona prawie 300 półfinalistek wyłonionych we wcześniejszych etapach konkursu jury wybrało 38 finalistek do tytułu Polska Miss oraz 36 do tytułu Polska Miss Nastolatek tegorocznej edycji. Finalistki wzięły udział w sesji świąteczno-noworocznej w kolekcji Moda For You. Zobacz, jak wyglądają najpiękniejsze nastolatki!