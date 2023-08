Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Kościerzynie? Bądź na bieżąco

Trzy wypadki w trzy dni. Policjanci z Kościerzyny wyjaśniają okoliczności zdarzeń drogowych do jakich doszło w Nowym Klinczu, Wielkim Klinczu i Będominie. Do szpitala trafiły trzy osoby. Jedna miała 2 promile alkoholu.

Jak zrobić dobry krem budyniowy do ciast? Mam dla ciebie najlepszy przepis, który nigdy mnie nie zawiódł. Krem smakuje wyśmienicie, jest gładki i idealnie słodki. Można posmarować nim torty, babeczki czy np. zastosować jako nadzienie do pączków i eklerków. Sprawdź, jaki jest pyszny i łatwy do zrobienia i wypróbuj sprawdzony przepis na krem budyniowy.

Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa, którzy studiowali w Filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie odebrali dyplomy. To historyczne wydarzenie w Kościerzynie. Dodajmy, że od czerwca ub. roku pielęgniarki, ratownicy i położne mogą kształcić się właśnie w tym mieście. To realna szansa na pozyskiwanie do pracy nowego personelu medycznego.

Turniej Sołectw Gminy Nowa Karczma to świetna zabawa i okazja do integracji. W tym roku zorganizowano go w Grabowskiej Hucie. Uczestnicy musieli wykazać się niezłą kondycją, zręcznością i sprytem. Zobaczcie jak poradziły sobie reprezentacje 15 sołectw, które uczestniczyły w zabawie. Na scenie do tańca zagrzewał zespół VEEGAS.