W Parafii Św. Trójcy w Kościerzynie odbył się etap parafialny XXII Konkursu Poezji Maryjnej ZDJĘCIA, WYNIKI

- Fenomen, zwłaszcza polski, obecności Najświętszej Maryi Panny w utworach literackich, szczególnie w poezji, choć z jednej strony wciąż urzeka i zdumiewa niezliczoną wprost różnorodnością wykreowanego słowa, z drugiej wszak wydaje się mieć wielorakie uzasadnienie, począwszy od racji historyczno-kulturowych, a na uczuciowo-modlitewnych kończąc. (...) Cokolwiek by o Niej powiedziano w kontekście historii zbawienia i historii każdego jednostkowego człowieka, nigdy nie będzie to słowo ostatnie i ostateczne (…) - napisał ks. prof. dr hab. Jan Walkusz w posłowiu do Antologii wierszy laureatów Konkursu Poezji Maryjnej w Kościerzynie pt. „Gdy Maryja otwiera drzwi”.