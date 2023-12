Prasówka 17.12.2023 z całego tygodnia w Kościerzynie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Policjanci zatrzymali mężczyznę, którzy posiadał narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 18-latkowi zostaną przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Święta Bożego Narodzenia dla wielu osób oznaczają sporo pracy. Co zrobić, aby było jej mniej? Świąteczny catering jest coraz bardziej popularnym rozwiązaniem. Wiele osób decyduje się zamawiać gotowe dania z restauracji, by nie spędzać długich godzin w kuchni. Sprawdziliśmy ceny cateringu na święta.

Policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o kradzież samochodu. Zatrzymani spędzili noc w policyjnym areszcie. Usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

500 plus przechodzi do historii! Zbliżają się ostatnie terminy wypłat świadczenia 500 plus, a od stycznia przyszłego roku to ważne wsparcie finansowe dla wielu polskich rodzin zostanie podwyższone do 800 zł. Kiedy ZUS zrealizuje pierwsze przelewy? W okresie świadczeniowym 2022/2023 ze świadczenia 500 plus na Pomorzu korzystało blisko 0,5 mln dzieci.

Dwie osoby straciły życie wieczorem w dwóch wypadkach na przeciwległych końcach woj. pomorskiego. W Mierzeszynie w pow. gdańskim ciężarówka potrąciła pieszego. W Sporyszu w pow. człuchowskim jest jedna ofiara śmiertelna zderzenia samochodów.