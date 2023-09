Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

16-17 września w Lubaniu odbędzie się jubileuszowa XXV Kaszubska Jesień Rolnicza oraz Wystawa Zwierząt Hodowlanych, a także dożynki. Wydarzenie to od ćwierć wieku przyciąga prawdziwe tłumy mieszkańców Pomorza i nie tylko. O tym co czeka uczestników tegorocznych jesiennych targów rozmawiamy z Katarzyną Jasińską, zastępcą dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu.

Już bardziej jesień niż lato można poczuć na targowisku miejskim w Kościerzynie. Handlujący mają w swojej ofercie jesienne owoce i warzywa. Pojawiły się też kwiaty, jak np. chryzantemy. Lokalni dostawcy tradycyjnie oferują też miody z przydomowych pasiek, swojskie wędliny i kiełbasy oraz artykuły przydatne w gospodarstwach domowych. Zobaczcie ile kosztują papryka, buraki, śliwki, cebula, a także miody na targu w Kościerzynie.

Mistrzostwa Polski w Pływaniu Długodystansowym w Płetwach, jakie odbyły się we Wdzydzach potwierdziły doskonałą formę zawodników KS Aqua Sport, którzy wiele razy stanęli na podium. Zobaczcie, kto wywalczył tytuł mistrza!

Do końca roku ma powstać ścieżka rowerowa prowadząca z Kościerzyny do Skorzewa. Gmina podpisała umowy z wykonawcą. Inwestycja na etapie przygotowywania natrafiła na wiele trudności. Wreszcie jednak udało się ją doprowadzić do momentu, kiedy to można rozpocząć budowę.