Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Mieszkańcy całego regionu wzięli udział w Zumba Party w Nowej Karczmie, by pomóc Kacprowi i Darkowi Gruchałom. Chłopaki chorują na ślepotę Lebera, a jedyną szansą na leczenie jest kosztowna terapia genowa. Niestety jak dotąd z powodu braku finansów Darek bezpowrotnie stracił wzrok w jednym oku. Kacpra można uratować, ale pilnie potrzeba pieniędzy.

Na stacji paliw w Skorzewie doszło do pożaru budynku. Ogień pojawił się w sobotę ok. godz. 9.45. Jak na razie nie są znane przyczyny zdarzenia. Strażacy gasili także pożar sadzy w kominie domu w Lipuszu i płonący pokój w budynku w Kościerzynie Wierzysku.

Zasypane drogi, oblodzone chodniki to zimowa rzeczywistość z jaką muszą się mierzyć mieszkańcy i samorządowcy. Dlatego też władze miasta Kościerzyna podają numery, pod które można dzwonić z zimową interwencją. Warto je sobie zapisać.

Poznaliśmy nowe Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023! Uroczyste gale odbyły się w Terminal Event Center we Wrocławiu. Było o co walczyć, ponieważ łączna pula nagród w obu konkursach przekroczyła ponad 200 000 złotych.

Zawód policjanta to wyjątkowa profesja. Wymaga wiele poświęcenia, ale daje też ogromną satysfakcję, szczególnie w sytuacji, kiedy ratuje się ludzkie życie. Wie o tym doskonale kryminalny kościerskiej komendy, który uratował 60-latka. Mężczyzna leżał w zaspie śnieżnej i nie mógł się wydostać. Funkcjonariusz udzielił pomocy, zadzwonił po służby, mężczyzna cały i zdrowy trafił do miejsca zamieszkania.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie poszukują sprawcy uszkodzenia samochodu mini cooper. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 września 2023 roku około godziny 22.50 na jednym z parkingów w Kościerzynie. Jeśli rozpoznajesz osobę, której wizerunek został zarejestrowany na monitoringu, zadzwoń na policję.

W Nadleśnictwie Lipusz rośnie już ponad 3500 nowych drzew dzięki zaangażowaniu mieszkańców całego Pomorza, w tym uczniów kościerskich szkół. Sadzili las podczas akcji Designer Outlet Gdańsk zorganizowanej z Dotlenieni.org. Wspólne działania pokazały, jak bardzo mieszkańcom zależy na tym, by ich okolice stawały się coraz bardziej zielone.

Złote gody są nie tylko okazją do świętowania piękna długotrwałego związku, ale także do wyrażenia wdzięczności za wspólne chwile, dobre i złe oraz do złożenia sobie wzajemnych obietnic na kolejne lata razem. W gminie Liniewo małżonkowie świętowali piękne jubileusze!

W środę, 29 listopada na lotnisku w Gdańsku odbyła się Prywatka. To pierwsza impreza taneczna na którą zostało zaproszona ćwierć tysiąca seniorów z Pomorza.