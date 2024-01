Przegląd prasy z tygodnia 21.01.2024. Co działo się w Kościerzynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Za 100 dni matura! Takie słowa w styczniu słyszą wszyscy licealiści w Polsce, którzy huczną imprezą kończą ostatni czas wolny przed intensywną nauką do egzaminu dojrzałości. Nasz fotoreporter był na studniówce XV LO w Gdańsku. Zobaczcie jak się bawili!

Jak co roku, w Szkole Podstawowej w Kaliskach Kościerskich, samorząd uczniowski zorganizował zbiórkę karmy i akcesoriów dla podopiecznych schroniska Animalsi w Kościerzynie.

Kupno zabytkowego samochodu może być fascynującym doświadczeniem dla wielu entuzjastów motoryzacji. Jest to decyzja, która może przynieść wiele korzyści i satysfakcji. Sprawdziliśmy, jakie auta dostępne są od ręki na Pomorzu. Nie jest ich zbyt wiele. Co więcej, zabytkowe samochody nie są na każdą kieszeń. Ceny niektórych są zaskakujące! W naszej galerii zdjęć znajdziesz aktualne oferty z woj. pomorskiego, model i cenę.

"JESTEŚ(my) dla wszystkich" to wspólna akcja Kościerskiej Giełdy Mam i Biblioteki Miejskiej w Kościerzynie na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

Pomóżmy zdobyć Szymonowi Kropidłowskiemu nagrodę sportowca roku w ogólnopolskim plebiscycie The World Games!

Analiza zachorowań na grypę w województwie pomorskim. Od 1 stycznia 2024 r. do 15 stycznia 2024 r. odnotowano 714 przypadków zachorowań na grypę na terenie Pomorza. Najwięcej w powiecie wejherowskim, gdzie zarejestrowano liczbę 127 przypadków, natomiast najmniej w powiecie człuchowskim, zaledwie 3 przypadki.

Jakie jeszcze sklepy powinny powstać w Kościerzynie, jakich wciąż brakuje? Zapytaliśmy o to mieszkańców powiatu kościerskiego. Wskazali nam konkretne marki i branże.

W ostatnim czasie zakupy i sprzedaż oraz opłaty za pośrednictwem internetu rozwijają się dość dynamicznie. Coraz więcej osób korzysta z zakupów online, gdyż są one szybkie i wygodne. Niestety, ułatwia to również aktywną działalność oszustom, m.in. tym, którzy za pośrednictwem ofert kupna/sprzedaży wyłudzają pieniądze. Zachowanie czujności i ostrożności, przy każdej dokonywanej transakcji, uchroni nas od stania się ofiarą oszustwa internetowego.

Dzisiejszy poranek nie zaczął się zbyt szczęśliwie dla nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Lipuszu. W budynku wybuchł pożar. Konieczna była ewakuacja.

Obfite opady śniegu w ostatnich dniach dały się mocno we znaki mieszkańcom Kaszub. Trudna sytuacja dotyczyła m.in. powiatu kościerskiego. Jeden z naszych Czytelników z gminy Kościerzyna na naszym profilu na Facebooku kościerzyna.naszemiasto.pl napisał komentarz, w którym opowiedział, co się dzieje w jego miejscowości i co usłyszał od pracownika Urzędu Gminy Kościerzyna, kiedy próbował interweniować w swojej sprawie.

Elektrownia jądrowa na Pomorzu wcale nie będzie budowana w Lubiatowie-Kopalinie w gminie Choczewo? Rozważenie zmiany lokalizacji zapowiedziała nowa wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. W tej decyzji wspiera ją wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna. Powodów jest kilka. Najważniejszy to degradacja środowiska naturalnego.