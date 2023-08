Prasówka tygodniowa z 13.08.2023 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 6.08 do 12.08.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kościerzyny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Karsiński Rajd Weteranów Szos w Wielu - wyjątkowe pojazdy i tłum ludzi ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Kościerzyna, 13.08.2023. 6.08 - 12.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Karsiński Rajd Weteranów Szos w Wielu - wyjątkowe pojazdy i tłum ludzi ZDJĘCIA Ponad dwieście zabytkowych pojazdów wystartowało w Karsińskim Rajdzie Weteranów Szos. Impreza zgromadziła fanów motoryzacji w różnym wieku z całego Pomorza i nie tylko. Wiele w gminie Karsin, gdzie odbył się rajd, opanowały oldskulowe samochody, autobusy, motocykle i traktory. 📢 Festiwal baniek mydlanych w Kościerzynie. Rodziny z dziećmy bawiły się w parku przy ul. 8 Marca 12 sierpnia 2023 r. w Kościerzynie unosiły się tysiące kolorowych, małych i dużych baniek. To w ramach Festiwalu Baniek Mydlanych. Każdy mógł poczuć się jak dziecko. Chętnych do tego, by obserwować jak inny puszczają bańki, nie brakowało.

📢 Autobusy miejskie w Kościerzynie są bezpłatne od wielu lat, ale nie wszędzie dojeżdżają Komunikacja miejska w Kościerzynie od lat jest bezpłatna, co cieszy mieszkańców. Niektórzy wskazują jednak ulice i miejscowości, do których warto byłoby uruchomić kursy.

Tygodniowa prasówka 13.08.2023: 6.08-12.08.2023 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kosy i grabie poszły w ruch. A wieczorem uczta muzyczna - tak można podsumować Dni Dziemian 2023 Dni Dziemian już za nami. Impreza była bardzo udana. Uczestnicy świetnie się bawili i długo będą wspominać to wydarzenie.

📢 Pani Felicja Szarmach z Zamku Kiszewskiego skończyła 100 lat! Piękny jubileusz był okazją do świętowania Piękny jubileusz setnych urodzin świętowała mieszkanka Zamku Kiszewskiego, Pni Felicja Szarmach. Urodziny obchodziła w gronie najbliższych oraz oficjalnych gości.

📢 Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna we Wdzydzach przyciągnęły miłośników żeglarstwa z całego regionu ZDJĘCIA Na jeziorze we Wdzydzach w gm. Kościerzyna znów można było zobaczyć białe żagle. Po raz trzynasty odbyły się tu Regaty o Puchar Wójta Gminy Kościerzyna. Młodzi żeglarze dali pokaz emocjonujących wyścigów na wodzie.

📢 Batalia Napoleońska w Będominie w tym roku się nie odbędzie. Powodem jest brak pieniędzy To jedno z największych widowisk historycznych na Pomorzu. Mowa o Batalii Napoleońskiej, która od lat jest organizowana w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. W tym roku impreza nie odbędzie się. Powodem jest brak odpowiednich funduszy na zrealizowanie przedsięwzięcia. 📢 Już w weekend w Wielu Karsiński Rajd Weteranów Szos. Na ulice wyjadą zabytkowe pojazdy ZDJĘCIA Fani motoryzacji z dawnych lat powinni przyjechać do Wiela, gdzie odbędzie się Karsiński Rajd Weteranów Szos. Będzie okazja zobaczyć oldskulowe pojazdy, których próżno szukać na drogach. Impreza odbędzie się w sobotę 12 sierpnia 2023 r.

📢 Nowe ścieżki rowerowe w gminie Kościerzyna. Samorząd inwestuje w trasy rowerowe W gminie Kościerzyna budują kolejne ścieżki rowerowe. To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, którzy coraz chętniej korzystają z rowerów. Sprawdź, dokąd będą prowadziły nowe trasy. 📢 Święto Matki Boskiej Zielnej z atrakcjami w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach ZDJĘCIA 15 sierpnia warto wybrać się do Muzeum Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach, by wziąć udział w święcie Matki Boskiej Zielnej. Tego dnia w muzeum będzie okazja przygotować bukiety, które uchronią przed nieszczęściami, zobaczyć jak wygląda młócenie zboża, a także obejrzeć dożynkową komedię w wykonaniu aktorów teatru Zymk. 📢 Kiedy powstanie tunel łączący dworzec PKP z drugą częścią Kościerzyny? Pytamy burmistrza Kościerzyny O tej inwestycji mówi się już od dawna. O ile dworzec kolejowy przed laty przeszedł całkowitą modernizację, to jednak nie wszystkie plany związane z rewitalizacją udało się zrealizować. Chodzi o tunel, który miał połączyć dwie części Kościerzyny oddzielone torami.

📢 Wielewski Turniej Gawędziarzy po raz kolejny przyciągnął artystów w Kaszub, Kociewia i Rzeszowszczyzny ZDJĘCIA Wielewski Turniej Gawędziarzy okazał się wakacyjnym hitem. Gawędziarze z Kaszub, Kociewia i Rzeszowszczyzny przybyli do gminy Karsin, by bawić, wzruszać i skłaniać do zadumy publiczność wyjątkowymi tekstami. Przede wszystkim jednak pokazali, że słowo ma moc! 📢 Wrak Race w Liniewie. Wyścigi wraków przyciągnęły tłumy. Zobaczcie jak wyglądały ZDJĘCIA Po raz kolejny w Liniewie zorganizowano emocjonujące wyścigi wraków. Na torze ścigały się ekipy z całego regionu. Trasa pełna błota i zakrętów była prawdziwym wyzwaniem dla rajdowców! Pełne adrenaliny i niezapomnianych emocji wyścigi połączono z akcją charytatywną m.in. na rzecz Antosia, a także Darka i Kacpra.

📢 W Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie odbyły się VI Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych ZDJĘCIA 6 sierpnia 2023 r. w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie odbyły się VI Mistrzostwa Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych. Zawody rozgrywane były na torze kolejowym. W rywalizacji wzięła udział rekordowa liczba osób.

